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Общество

Женщина пришла к священнослужителю лечить ребенка и была изнасилована его друзьями

В Индии священнослужитель запер женщину в комнате и насиловал вместе с друзьями
Shutterstock

В Индии двух женщин и троих мужчин задержали по делу об изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает aol.com.uk.

По данным издания, у пострадавшей заболел ребенок, поэтому она решила отвести его к местному священнослужителю. Тот заявил, что в несовершеннолетнего вселился «злой дух» и пообещал взяться за лечение.

На следующий день, когда женщина пришла в условленное место, ей дали напиток. В результате пострадавшая потеряла сознание и проснулась в комнате, где ее удерживали, а позже стали насиловать.

По словам самой женщины, ей угрожали расправой над ребенком. Также ее возили по разным местам и уничтожили SIM-карту, чтобы она не смогла позвонить семье.

Позже пострадавшая все же смогла сбежать вместе с ребенком и рассказала семье о произошедшем. Однако спустя непродолжительное время насильники стали публиковать в соцсетях ее непристойные фото.

Полиция задержала пятерых обвиняемых. Сейчас специалисты проводят расследование.

Ранее сообщалось, что мужчины изнасиловали школьницу у нее дома и жестоко расправились с ней.

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