В Волгоградской области сотрудника прокуратуры задержали за изнасилования

В Волгоградской области помощника прокурора обвинили в насилии над подростком

В Волгоградской области задержан 24-летний помощник прокурора Жирновского района. Как сообщает СУ СКР по региону, его обвиняют в совершении серии преступлений против половой свободы и неприкосновенности.

По данным следствия, с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля изнасиловал двоих девушек в различных местах на территории района. При этом он угрожал жертвам расправой.

Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года насильник неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девушкой, заведомо зная о ее возрасте, а также совершал в отношении нее развратные действия. О преступлениях потерпевшие сообщили в правоохранительные органы.

Как уточнили в ведомстве, причастность обвиняемого к инцидентам подтверждается собранными доказательствами. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее полицейский изнасиловал двух секс-работниц во время расследования.