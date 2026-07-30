Мигрант надругался над подростком и девушкой на пляже в Уфе

В Уфе мигранта заподозрили в надругательстве над подростком и девушкой на пляже

В Уфе иностранца заподозрили в надругательстве над двумя девушками, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

По версии следствия, все случилось в конце июля на пляже в микрорайоне «Затон». Мужчина совершил надругательство в отношении 15-летней и 20-летней девушек. Пострадавшие обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, изучили записи с городских камер, составили фоторобот нападавшего. Изъятые улики отправили на экспертизу. По подозрению в совершении преступлений задержали 26-летнего мигранта, с ним работают следователи.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ. Фигуранта планируют заключить под стражу.

Ранее россиянин дважды надругался над школьницей в машине и отправил ей порно.