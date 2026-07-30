Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Мигрант надругался над подростком и девушкой на пляже в Уфе

В Уфе мигранта заподозрили в надругательстве над подростком и девушкой на пляже

В Уфе иностранца заподозрили в надругательстве над двумя девушками, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

По версии следствия, все случилось в конце июля на пляже в микрорайоне «Затон». Мужчина совершил надругательство в отношении 15-летней и 20-летней девушек. Пострадавшие обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, изучили записи с городских камер, составили фоторобот нападавшего. Изъятые улики отправили на экспертизу. По подозрению в совершении преступлений задержали 26-летнего мигранта, с ним работают следователи.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ. Фигуранта планируют заключить под стражу.

Ранее россиянин дважды надругался над школьницей в машине и отправил ей порно.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!