Мигрант надругался над подростком и девушкой на пляже в Уфе

В Уфе иностранца заподозрили в надругательстве над двумя девушками, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.
По версии следствия, все случилось в конце июля на пляже в микрорайоне «Затон». Мужчина совершил надругательство в отношении 15-летней и 20-летней девушек. Пострадавшие обратились в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, изучили записи с городских камер, составили фоторобот нападавшего. Изъятые улики отправили на экспертизу. По подозрению в совершении преступлений задержали 26-летнего мигранта, с ним работают следователи.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ. Фигуранта планируют заключить под стражу.
Ранее россиянин дважды надругался над школьницей в машине и отправил ей порно.