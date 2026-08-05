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Общество

В США новорожденным мальчикам стали давать русское имя

В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков получают имя Иван
Shutterstock

В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. Об этом сообщили РИА Новости в службе социального обеспечения Соединенных Штатов.

В ответе государственной структуры на запрос агентства говорится, что в последние годы свыше 0,1% новорожденных в стране получили данное имя.

В 2025 году так назвали 2240 мальчиков, а в предыдущем году — 2354 ребенка. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США, занимая в последние годы позиции с 153-й по 168-ю строчку рейтинга.

В этом списке вариант Ivan обошел имена Дональд и Джон: в 2025 году в Соединенных Штатах назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно. Первое место в рейтинге заняло имя Лиам. При этом самым популярным женским именем стала Оливия.

В апреле начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что в столице родители дают детям необычные и редкие имена. По ее словам, среди женских имен особо выделились имена Славия, Искра и Сора, а среди мужских — Амур.

Ранее ученые раскрыли, обладателям каких имен легче найти работу.

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