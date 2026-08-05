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Общество

В эпицентре лесных пожаров во Франции обнаружили сотни снарядов

CNN: во французской Жиронде найдены 400 снарядов времен Второй мировой войны
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В оказавшейся в эпицентре лесных пожаров французской коммуне Ле-Порж в департаменте Жиронда были обнаружены сотни снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал CNN.

После того как огонь приблизился к населенному пункту, большинство из 3500 жителей покинули Ле-Порж. В ходе тушения пламени пожарные обнаружили в коммуне свыше 400 снарядов, оставшихся со Второй мировой войны. Высокая температура привела к взрыву некоторых из них. Саперы из Управления гражданской обороны МВД провели операцию по обезвреживанию боеприпасов.

28 июля сообщалось, что взрывотехники за сутки дважды ликвидировали боеприпасы, найденные на территории Московской области.

4 июня стало известно, что в поселке Тучково Рузского округа Московской области мужчина на своем садовом участке обнаружил мину.

Ранее в Самарской области нашли полсотни снарядов времен войны.

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