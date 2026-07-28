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Общество

В Подмосковье за сутки дважды обезвредили найденные боеприпасы

«Мособлпожспас»: в округах Рузский и Волоколамский нашли артснаряд и мину
ГКУ МО «Мособлпожспас»/VK

Взрывотехники за сутки дважды ликвидировали боеприпасы, найденные на территории Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Жители округа Рузский обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд в лесополосе. Взрывоопасный предмет лежал недалеко от поселка Бороденки.

«В округе Волоколамский в коттеджном поселке Ассоль владелец участка <...> обнаружил 82-миллиметровую минометную мину», — говорится в публикации.

Из нее следует, что мужчина нашел боеприпас, когда занимался благоустройством территории.

21 июля в пресс-службе «Мособлпожспаса» рассказали, что в Волоколамском округе был найден боеприпас. Взрывоопасный предмет обнаружили во время реставрации в кирпичной кладке храма усадьбы Чернышевых, расположенной в селе Ярополец. На место вызвали взрывотехников, которые успешно обезвредили боеприпас.

Еще один инцидент произошел в деревне Путятино. Местный житель обнаружил взрывоопасный предмет на своем приусадебном участке. При каких обстоятельствах это случилось, в заявлении не уточнялось.

Ранее в Самарской области нашли полсотни снарядов времен войны.

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