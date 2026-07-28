В Подмосковье за сутки дважды обезвредили найденные боеприпасы

Взрывотехники за сутки дважды ликвидировали боеприпасы, найденные на территории Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Жители округа Рузский обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд в лесополосе. Взрывоопасный предмет лежал недалеко от поселка Бороденки.
«В округе Волоколамский в коттеджном поселке Ассоль владелец участка <...> обнаружил 82-миллиметровую минометную мину», — говорится в публикации.
Из нее следует, что мужчина нашел боеприпас, когда занимался благоустройством территории.
21 июля в пресс-службе «Мособлпожспаса» рассказали, что в Волоколамском округе был найден боеприпас. Взрывоопасный предмет обнаружили во время реставрации в кирпичной кладке храма усадьбы Чернышевых, расположенной в селе Ярополец. На место вызвали взрывотехников, которые успешно обезвредили боеприпас.
Еще один инцидент произошел в деревне Путятино. Местный житель обнаружил взрывоопасный предмет на своем приусадебном участке. При каких обстоятельствах это случилось, в заявлении не уточнялось.
Ранее в Самарской области нашли полсотни снарядов времен войны.