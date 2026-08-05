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Общество

В ОП РФ раскрыли, как не пострадать от лжекосметологов

Машаров: перед посещением косметолога нужно убедиться в его образовании
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Проверка наличия лицензии и сертификатов специалистов перед посещением косметологических клиник поможет обезопасить желающих улучшить внешность от серых косметологов. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«В настоящее время «серая косметология», к сожалению, встречается на каждом шагу. С подобного рода жалобами ко мне стали обращаться в последнее время. Еще на этапе выбора клиники или косметолога стоит обратить внимание на наличие действующей медицинской лицензии», — подчеркнул Машаров.

Эти сведения размещают на сайте или в офисе, в ином случае можно обратиться с просьбой показать документ. Также нужно изучить сертификаты специалистов. Как уточнил член комиссии ОП, оказывающий услугу сотрудник должен не только быть дипломированным медицинским специалистом, но и иметь сертификат, который подтверждает обучение в соответствующей области медицины.

Кроме того, необходимо проверить регистрацию аппаратуры. По словам Машарова, если применяется аппаратная косметология, у салона обязано быть свидетельство о государственной регистрации используемой аппаратуры.

При этом все назначаемые препараты должны иметь свидетельство о госрегистрации, которая подтверждает законность их применения в косметологии.

До этого косметолог Марина Колесникова рассказала, что домашние гаджеты для ухода за кожей, такие как LED-маски, не смогут стать полноценной заменой профессиональных косметологических процедур.

При этом, по словам эксперта, перед их использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать всем правилам эксплуатации. В противном случае есть риск столкнуться с негативными последствиями.

Ранее косметолог назвала самые популярные у звезд процедуры.

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