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Культура

Косметолог назвала самые популярные у звезд процедуры

Косметолог Мухина: одной из востребованных у звезд процедур стал SMAS-лифтинг
hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Одними из самых востребованных косметологических процедур у знаменитостей являются SMAS-лифтинг, хейлопластика и некоторые другие услуги. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала звездный косметолог Марият Мухина.

По словам специалиста, сейчас у звезд особенно популярен SMAS-лифтинг.

«Эта методика берет на себя структурные задачи — формирует четкий овал, устраняет птоз нижней трети лица, тогда как инъекционные техники (ботулинотерапия, контурная пластика филлерами) работают с текстурой и качеством кожи, восполняют возрастные потери объема и корректируют мелкую сетку морщин», — объяснила она.

Также косметолог раскрыла, что знаменитости все чаще отказываются от выраженных изменений, предпочитая делать процедуры, которые дают сдержанный результат. Масштабное моделирование объемов заменяют работа с состоянием кожи, борьба с пастозностью и отеками, а также аккуратное подчеркивание естественных особенностей внешности.

Кроме того, по словам Мухиной, сегодня медийные личности отказываются от тотального вмешательства, на смену которому пришли локальные решения. Блефаропластика позволяет убрать нависание тканей и грыжи верхних и нижних век, а эндоскопический лифтинг фронтальной зоны возвращает бровям правильное положение и разглаживает поперечные складки лба. Не менее популярна хейлопластика, с помощью которой удается скорректировать форму и положение верхней губы.

Также многие артисты прибегают к нитевым процедурам, позволяющим деликатно перераспределять ткани, укреплять поддерживающий аппарат скул, а также прорабатывать контур лица. При этом большая часть звезд предпочитают отказываться от оперативных вмешательств и использования скальпеля.

Косметолог также отметила спрос на аппаратные и инъекционные методики с непродолжительным периодом восстановления, в числе которых лазерные шлифовки, мезотерапевтические коктейли и плазмолифтинг.

Ранее участница «Фабрики звезд» показала, как выглядит ее лицо после пластики.

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