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Общество

Подозреваемый в поджоге предстал перед судом после лесных пожаров в штате Вашингтон

В США к суду привлекли мужчину, подозреваемого в поджоге леса
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США перед судом предстал подозреваемый в умышленном поджоге леса на северо-западе страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

37-летний Аарон Фариначчи, житель города Спокана в штате Вашингтон, обвиняется в совершении поджога первой степени. Он был помещен под стражу под залог в 1$ млн. Полиция считает, что Фариначчи, ранее судимый за преступление против своего отца, умышленно поджег придорожный участок травы, что привело к сильнейшему лесному пожару в окрестностях Спокана.

5 августа Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пригрозило уголовными делами тем, кто запускает беспилотники над пожарами в штате Вашингтон.

2 августа сообщалось, что на востоке штата Вашингтон около 600 жилых домов, предприятий и других зданий уничтожили лесные пожары. По данным властей, распространение огня удалось остановить. Примерно 5 тыс. домов были эвакуированы. Пламя охватило территорию в 21 кв. км вокруг города Спокан, второго по величине в штате.

Ранее в США начался пожар рядом с «Зоной 51».

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