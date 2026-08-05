Власти США пригрозили уголовными делами за запуск дронов над пожарами

В США пригрозили уголовными делами за запуск БПЛА над пожарами в штате Вашингтон

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на своей странице в соцсети X пригрозило уголовными делами тем, кто запускает беспилотники над пожарами в штате Вашингтон.

«Пилоты дронов рядом с пожарами в Спокане: держите беспилотники на земле. Если вы летаете, не могут летать экстренные службы. Несанкционированные полеты дронов могут замедлить тушение пожара, вынудить авиацию покинуть зону работ и поставить под угрозу человеческие жизни», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в FAA, любому, кто препятствует проведению аварийно-спасательных работ, грозят крупные штрафы и уголовное преследование.

2 августа сообщалось, что на востоке штата Вашингтон около 600 жилых домов, предприятий и других зданий уничтожили лесные пожары. По данным властей, распространение огня удалось остановить. Примерно 5 тыс. домов были эвакуированы. Пламя охватило территорию в 21 кв. км вокруг города Спокан, второго по величине в штате.

Ранее в США начался пожар рядом с «Зоной 51».