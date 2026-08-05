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Общество

Россиянам рассказали, можно ли спать на работе

Юрист Южалин: сон во время обеденного перерыва не является нарушением дисциплины
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сон на рабочем месте во время обеденного перерыва не является дисциплинарным проступком. Об этом руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что сон или дремота на рабочем месте допустимы, но лишь во время официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха или приема пищи закон относит к нерабочему времени, а его работник вправе использовать по своему усмотрению. Поэтому сон в обеденный перерыв не может считаться дисциплинарным проступком, пояснил он.

Если же сотрудник спит в рабочее время и это не согласовано с работодателем, например при сменном графике или особых условиях труда, то сон расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможным привлечением к ответственности.

28 июля министерство труда и социальной защиты России напомнило о праве работника покидать свое рабочее место во время обеденного перерыва.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их наказать за курение в рабочее время.

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