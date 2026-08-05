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Общество

Россиян предупредили о новом пике активности клещей

Роспотребнадзор: в конце августа начнется новый пик высокой активности клещей
Tomasz Klejdysz/Shutterstock/FOTODOM

В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

«Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа – начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей.

Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

3 августа врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что россиянам пока не угрожает вирус Бурбон, выявленный в США, поскольку клещ-переносчик (Amblyomma americanum) не имеет устойчивых популяций в России. При этом она предупредила, что в РФ есть свой похожий вирус.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от клещей-гигантов.

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