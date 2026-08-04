Врач предупредил об опасности популярных БАДов для печени

Некоторые популярные биодобавки, в числе которых куркума, ашваганда, красный дрожжевой рис и экстракты зеленого чая, могут серьезно навредить здоровью. Об этом в разговоре с радио Sputnik предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам специалиста, особую опасность представляют концентрированные экстракты зеленого чая, которые входят в состав средств для похудения и антиоксидантных комплексов. Их прием может привести к развитию острого токсического гепатита, печеночной недостаточности и даже необходимости трансплантации печени.

Врач также подчеркнул, что куркума занимает одно из первых мест по числу случаев токсического гепатита среди популярных добавок. При длительном употреблении концентратов в высоких дозах развивается накопительный эффект, который может сопровождаться резким повышением печеночных ферментов, желтухой и тяжелым поражением печени.

«Здесь есть накопительный эффект. Например, в течение 1-4 месяцев будет накапливаться. Как только мы берем концентраты в больших количествах, в гипердозах, стараясь стать максимально здоровыми, можно в итоге потерять и печень», — предупредил он.

Эксперт сообщил, что токсический гепатит также может возникнуть после приема гарцинии камбоджийской, входящей в состав многокомпонентных средств для похудения. При этом заболевание способно развиться через несколько недель или даже через месяцев после начала приема.

Кроме того, терапевт указал на риск применения ашваганды. Эта добавка способна вызывать холестатическую желтуху, а восстановление после отмены препарата может занимать продолжительное время. Наиболее тяжелые последствия возможны у людей с хроническими заболеваниями печени.

Отдельно Водовозов предупредил об околоспортивных БАДах. По его словам, в них нередко обнаруживают незаявленные фармакологические вещества, в том числе анаболические стероиды, что повышает риск непредсказуемых побочных эффектов, включая поражение печени.

Специалист также предостерег от бесконтрольного приема красного дрожжевого риса, который нередко позиционируют как альтернативу статинам. В отличие от лекарственных препаратов содержание действующего вещества в таких добавках не контролируется, из-за чего возрастает риск токсического воздействия на печень.

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