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Общество

В Гватемале сотни человек покинули дома из-за извержения вулкана

Guardian: в Гватемале сотни человек эвакуировали из-за извержения вулкана Фуэго
@CanalAntigua/Twitter

Сотни человек, проживавших на склонах гватемальского вулкана Фуэго, покинули свои дома после начала мощного извержения. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что самый активный вулкан Центральной Америки начал извергаться 3 августа утром, а к ночи ситуация обострилась. Это вынудило власти объявить второй по степени серьезности уровень опасности. На следующий день потоки лавы устремились вниз по склонам, столб пепла поднялся на высоту около шести километров, окрасив небо в красный цвет.

Многие жители уехали самостоятельно, пожарные эвакуировали не менее 350 жителей деревень Эль-Порвенир и Лас-Лахитас.

«Эвакуированные разместились в общественном центре, где были оборудованы временные спальные места. При этом точное число людей, доставленных в другие близлежащие населенные пункты, пока неизвестно», — говорится в материале.

29 июля Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что в результате выброса пепла вулканом Шивелуч в двух населенных пунктах на Камчатке произошел пеплопад. В ведомстве уточнили, что в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского округа зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла. Пеплопад не нарушил жизнедеятельность населения.

Ранее ученые раскрыли, как вулканы могут охлаждать Землю.

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