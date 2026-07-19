Ученые раскрыли, как вулканы могут охлаждать Землю

Международная группа ученых выяснила, что древние вулканические извержения могли охлаждать Землю не только за счет пепла в атмосфере, но и благодаря цепочке процессов в океане. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Исследователи изучили следы мощных извержений Анд в период позднего миоцена — от 11,6 до 5,3 миллиона лет назад. Они обнаружили, что вулканический пепел, богатый железом, фосфором и кремнием, попадал в воды Южного океана, где служил своеобразным удобрением для диатомовых водорослей.

После попадания пепла численность этих микроскопических водорослей резко возрастала. В процессе роста они активно поглощали углекислый газ из атмосферы, а после гибели вместе с накопленным углеродом опускались на дно океана. Такой механизм, известный как «биологический насос», позволяет надолго выводить углерод из атмосферы.

Компьютерное моделирование показало, что уже в первые два года после каждого крупного извержения рост диатомовых водорослей увеличивался более чем в два раза. Если подобные извержения повторялись через определенные промежутки времени, океан постепенно усиливал поглощение углекислого газа, а охлаждающий эффект на климат становился долговременным.

Авторы также обнаружили, что в тот же период заметно изменились морские экосистемы. Например, средний размер усатых китов увеличился примерно с пяти до 12 метров, что могло дополнительно усиливать круговорот питательных веществ в океане.

По словам исследователей, вулканический пепел был лишь одним из факторов глобального похолодания и действовал вместе с изменениями океанических течений, ветров и ростом ледников. При этом ученые подчеркивают, что результаты исследования нельзя рассматривать как способ борьбы с современным изменением климата, поскольку нынешний рост концентрации углекислого газа происходит значительно быстрее, чем в древности.

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