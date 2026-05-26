Бортников рассказал о новых нарколабораториях в Центральной Азии

ФСБ: формируется пояс наркопроизводства «Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран»
Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сообщил, что в настоящее время фактически формируется «пояс» наркопроизводства «Юго-Восточная Азия – АфганистанИран». Об этом он сказал на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ), передает РИА Новости.

По его словам, России для устранения этой проблемы необходимо взаимодействовать с Афганистаном. Директор рассказал, что сегодня афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики».

Причастная к формированию «пояса» наркопроизводства «Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран» преступность распространяет свое влияние и на территории стран Центральной Азии, где создается большое число лабораторий по производству новых видов наркотиков, формируются каналы поставок в Россию и страны Запада, заявил Бортников.

Также глава ФСБ предупредил, что на территории стран-членов СНГ создаются замаскированные террористические сети, формируются каналы их финансирования, готовятся акции террора.

Ранее в ФСБ заявили, что Украина использует наркотрафик в гибридной войне против РФ.

 
