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Общество

Суд продлил арест блогеру Лусик Карапетян, экстрадированной из ОАЭ

Суд в Москве оставил блогера Лусик Карапетян в СИЗО до конца лета
Генпрокуратура России/MAX

Бабушкинский суд Москвы продлил до 29 августа срок ареста блогеру Лусик Карапетян, экстрадированной из ОАЭ по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей. Карапетян обвиняется в совершении четырех преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным Мосгорсуда, мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана судом заочно 22 апреля 2022 года. Все это время обвиняемая находилась в международном розыске.

Ее задержали 29 июля 2026 года в аэропорту Дубая, после чего экстрадировали в Россию.

По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021-го в составе организованной преступной группы Карапетян похитила 85 тыс. рублей у граждан. Для своих махинаций она использовала социальные сети, где размещала фото и видео с «высоким уровнем финансового благополучия», а также публиковала рекламу услуг по инвестированию с обещанием высокой доходности.

На разных платформах на блогера подписаны около 2,2 млн человек.

Ранее в Таиланде задержали российского бизнесмена.

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