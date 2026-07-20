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Политика

Глава Йемена объявил о возобновлении экспорта нефти и борьбе с хуситами

Глава Йемена Рашад аль-Алими объявил о возобновлении экспорта нефти из страны
President Rashad Al Alimi/Global Look Press

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о возобновлении экспорта нефти из страны. В своем обращении он также призвал к единению всех йеменских сил для противодействия сепаратистским действиям группировки «Ансар Аллах» (хуситы), сообщает телеканал Al Arabiya.

«С сегодняшнего дня мы официально начинаем работу по восстановлению экспорта нефти», — говорится в сообщении.

Планируется, что вырученные средства будут использованы для выполнения ключевых правительственных обязательств, в частности, для обеспечения выплат заработной платы государственным служащим, улучшения состояния базовой инфраструктуры и стабилизации экономической ситуации.

Аль-Алими отметил, что правительство Йемена проявляло максимальную сдержанность, несмотря на участившиеся атаки хуситов на энергетические объекты страны. По его мнению, действия мятежников направлены на создание угроз для международной морской навигации и стабильности поставок энергоресурсов. В связи с этим, глава руководящего совета обратился к гражданам Йемена, племенам и национальным силам с призывом объединиться вокруг вооруженных сил для прекращения противоправных действий.

В ходе заседания совета обороны также обсуждались вопросы готовности армии к возможному отражению атак со стороны «Ансар Аллах», и были утверждены дополнительные меры в оборонной и экономической сферах, направленные на сдерживание активности мятежников. Аль-Алими также подчеркнул, что будущее Йемена невозможно в условиях доминирования вооруженных формирований, и добавил, что йеменские племена стали объектами целенаправленных кампаний унижения, дискредитации и изоляции со стороны хуситов.

Ранее хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

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