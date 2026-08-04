Сотни мигрантов выстроились в очередь за бесплатной едой у мечети в испанской Сеуте

Сотни мигрантов выстроились в очередь за едой у мечети Мулей-эль-Мехди в Сеуте

Сотни мигрантов выстроились в очередь за бесплатной едой возле мечети Мулей-эль-Мехди в испанской Сеуте, где уже несколько дней нуждающимся раздают готовое питание. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что очередь растянулась вдоль улицы рядом с мечетью.

» Несмотря на большое число собравшихся, раздача проходит весьма организованно», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что помощь оказывают представители неправительственной организации Luna Blanca. Ее волонтеры готовят и раздают мигрантам еду.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке. Как утверждает Associated Press, это произошло из-за ложных постов в соцсетях. В них говорилось о том, что граница между Марокко и испанской Сеутой стала более проходимой. Эти записи стремительно завирусились. Увидев их, многие марокканцы решили, что появился шанс быстро попасть в Европу. К границе устремились переполненные автобусы, поезда и такси.

Ранее в Сеуте на видео попало, как мигранты прыгают с грузовиков, избегая депортации.