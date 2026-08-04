Названы регионы-лидеры по решению технических задач

Лучше всех задачи по физике решают в Ростовской области, Крыму и Кировской области

Недавний разбор итогов всероссийской контрольной «Выходи решать!» выявил, в каких регионах России по итогам 2025 года больше всего победителей по естественным наукам. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, регионами-лидерами по решению задач по физике стали Ростовская область, Крым и Кировская область. На каждый из этих регионов пришлось по 11% победителей. У Москвы и Подмосковья по 7%.

В математике лидирует Московская область — каждый пятый победитель именно отсюда, а вместе со столицей на московский регион приходится почти треть сильнейших. Следом идет Иркутская область (13%). В пятерку также вошли Саратовская и Омская области (по 7%).

Среди победителей по информатике в 2025 году лидирует Москва — 8 из 25 лучших результатов показали участники из столицы. Московская область заняла второе место с четырьмя победителями, а Республика Татарстан и Санкт-Петербург делят третью строчку — по три победителя.

В сезоне-2026 главную опорную площадку контрольной впервые доверили не Москве, а Саратову — СГТУ имени Гагарина. Общее число опорных площадок вырастет с 50 до 80, их уже отобрали в 45 регионах, регистрация продолжается. Оставить заявку на сайте контрольной могут школы, вузы и образовательные центры по всей стране.

Ученикам с восьмого по одиннадцатый класс доступны шесть предметов: физика, математика, информатика, биология, химия и астрономия. Для средней школы, с пятого по седьмой класс, впервые ввели отдельный трек — физику, математику и биологию. Взрослые могут выбрать любую дисциплину.

Ранее Минпросвещения сообщило об обновлении программ части предметов для старших классов.