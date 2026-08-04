Россиянин из Польши осудили за перевод денег «Легиону «Свобода России»

Россиянина осудили на 16 лет за перевод денег «Легиону «Свобода России»

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Евгения Калганова, переводившего деньги организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)». Об этом он сообщили в пресс-службе суда.

В период с 2022 по 2023 год Калганов, находясь в Польше, осуществил 15 денежных переводов на счета запрещенной организации.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: о государственной измене и содействии террористической деятельности.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, первые пять лет он проведет в тюрьме.

В июне Верховный суд Крыма приговорил жителя полуострова к 17 годам колонии за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, житель Красногвардейского района 1989 года рождения перечислял деньги Украине, в том числе подразделениям армии республики, в период с марта 2022 года по февраль 2024 года. За это время мужчина перевел 281,7 тысячи рублей. Помимо отбывания тюремного срока, обвиняемый должен выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее жительницу Запорожской области осудили за перевод ВСУ более 24 тысяч рублей.