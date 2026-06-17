Житель Крыма получил 17 лет колонии за спонсирование ВСУ

Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии за перевод 280 тысяч рублей ВСУ

Верховный суд Крыма приговорил жителя полуострова к 17 годам колонии за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом суд сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

По данным следствия, житель Красногвардейского района 1989 года рождения перечислял деньги Украине, в том числе подразделениям армии республики, в период с марта 2022 года по февраль 2024 года. За это время мужчина перевел 281,7 тысячи рублей.

Подсудимого признали виновным по статье о государственной измене. Его приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Накануне в Крыму задержали россиянку по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) информации о деятельности научных и образовательных учреждений региона и ЛНР. Уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу.

Ранее в Оренбургской области 18-летнего парня обвинили в госизмене за сотрудничество с ГУР.