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Общество

В Молдавии ожидаются отключения электроэнергии

В Молдавии введут временный механизм аварийного энергоснабжения
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Молдавии введут временный механизм аварийного энергоснабжения
Дефицит электроэнергии ожидается в Молдавии во вторник, 4 августа, вечером. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр энергетики республики Дорин Жунгиету.

По его словам, энергосистема страны столкнется с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в промежутке с 21:00 до 23:00 мск.

Министр добавил, что для поддержания стабильной работы энергосистемы предприятие Moldelectrica задействует механизмы аварийной поставки электроэнергии.

Жунгиету рассказал, что потребление электричества значительно выросло из-за аномальной жары, а его производство сократилось из-за погодных условий. Также ситуацию осложняет снижение уровня воды в реке Дунай.

Накануне власти Молдавии ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 30 дней. Премьер-министр Василе Тофан заявил, что меры превентивные и направлены на избежание кризиса в разгар сельскохозяйственного сезона. Причиной ЧС стали перебои с экспортом нефти из Казахстана на румынский НПЗ Petromidia, который является основным поставщиком топлива для Молдавии, а также ситуация на Ближнем Востоке, засуха и обмеление Дуная.

Ранее в Молдавии ввели ограничения на использование воды.

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