В Екатеринбурге суд закрыл два фан-сообщества Мэрилина Мэнсона во «ВКонтакте»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга по представлению прокуратуры принял решение о закрытии двух фан-сообществ американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в прокуратуру обратилась создатель проекта «Мэнсониада по-уральски» и бывший следователь Следственного комитета России по Свердловской области Екатерина Герлах, заявив, что в группах публиковалась противоправная и экстремистская информация. По ее словам, после начала специальной военной операции в сообществах появились материалы в поддержку Украины и публикации с запрещенной в России символикой.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд. В итоге суд признал размещенную в группах информацию запрещенной к распространению, указав, что она может представлять угрозу для неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних.

Одна из групп насчитывала более 96 тыс. подписчиков, другая — около 16,5 тыс. пользователей.

Представители сообществ заявили «Ъ-Урал», что публиковали только новости и обсуждения, связанные с жизнью музыканта, а действия Екатерины Герлах назвали местью из-за личного конфликта. По их словам, обвинения в экстремизме не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Мэрилина Мэнсона не будут судить по обвинениям в домашнем и сексуальном насилии.