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Мэрилина Мэнсона не будут судить по обвинениям в домашнем и сексуальном насилии

NBC: музыкант Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии
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Markus Schreiber/AP

Музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) не предстанет перед судом по обвинениям в насилии в связи с истечением срока давности по делам, которые были заведены против него. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.

«Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем в полной мере без сомнений доказать обвинения в сексуальном насилии», — заявили в офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса.

В прокуратуре добавили, при этом, что по-прежнему привержены поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуального насилия, когда это возможно с юридической точки зрения.

До этого Мэрилин Мэнсон отозвал свой иск о клевете против звезды сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд.

Мэнсон подал в суд на Вуд и ее подругу Ильму Гор еще в марте 2022 года за умышленное причинение морального вреда и клевету с целью разрушить его карьеру. Иск был отклонен, рокера обязали выплатить около $500 тыс. на гонорары адвокатов.

Ранее больной раком Харви Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка.

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