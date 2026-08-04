Биолог предупредила об опасности офисных кофемашин

В офисных и домашних кофемашинах живет множество бактерий и иных микроорганизмов, которые не всегда уничтожаются высокой температурой. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Во влажной среде кофемашины непрерывно размножаются разные микроорганизмы: ацинетобактеры, различные виды кокков, бациллы, а также дрожжи. Особенно активно они растут там, где скапливаются влага и остатки кофейной гущи, а также в резервуарах для воды и молока, в фильтре или капсульной камере, внутри трубок кофе машины, на элементах диспенсера. Опасность этих микроорганизмов в том, что они довольно живучи, некоторые из них спокойно выдерживают нагрев до 96°C — а именно до такой температуры максимально прогреваются отдельные узлы кофемашины во время приготовления напитка. То есть обычный цикл работы аппарата сам по себе не гарантирует их уничтожение», — сказала она.

Лялина подчеркнула, что энтерококки при попадании в человеческий организм могут привести к заболеваниям и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

«Среди потенциально опасных обитателей кофейного оборудования — энтерококки. Они могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем — от кишечных расстройств и заболеваний мочеполовой системы до тяжелых состояний вроде энтерококкового менингита. Последствия такой инфекции бывают крайне серьезными — вплоть до развития гидроцефалии, эпилепсии, потери слуха, а у детей и подростков — задержки умственного развития», — добавила она.

Специалист посоветовала тщательно мыть кофемашины и регулярно проводить их дезинфекцию.

«Не оставляйте воду в резервуаре после приготовления кофе и не заливайте воду впрок — влажная среда способствует росту микроорганизмов. Тщательно промывайте емкость для молока несколько раз в день. Если этого не делать, в ней быстро размножаются бактерии, а вкус кофе сильно портится и становится неприятно кислым из-за бактерий. Регулярно проводите чистку и дезинфекцию всех частей, контактирующих с жидкостями и кофейным сырьем: резервуаров, фильтров, трубопроводов, диспенсеров. В домашних условиях можно хорошо промыть детали с хозяйственным мылом, а затем прогнать через систему легкий раствор уксуса или лимонной кислоты — это помогает убрать налет и снизить количество микробов», — уточнила она.

Биолог отметила, что для защиты организма от лишних бактерий и микробов лучше ограничить употребление кофе из кофемашин и автоматов в общественных местах.

«Регулярность и качество обслуживания техники не всегда удается проконтролировать. Даже если аппарат выглядит чистым снаружи, внутри могут скапливаться опасные микроорганизмы и даже жить насекомые. А вот дома ухаживать за кофемашиной можно гораздо чаще. Регулярный и грамотный уход за кофемашиной — это не только залог хорошего вкуса напитка, но и важный элемент защиты здоровья», — заключила она.

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