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Наука

Можно ли использовать посуду с трещинами, рассказал химик

Химик Дорохов: посуда с трещинами может стать источником опасных бактерий
Tanita_St/Shutterstock/FOTODOM

Трещина в посуде нарушает целостность глазурованного покрытия, которое по сути является стекловидным защитным слоем, предохраняющим основу керамики или стекла. Когда этот барьер поврежден, в микроскопические каналы могут проникать бактерии и моющие средства, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В пористых материалах, таких как фаянс или керамика, эти микрочастицы задерживаются глубоко внутри и служат идеальной средой для размножения микроорганизмов, особенно в теплых и влажных условиях. Даже после мытья в такой посуде остаются бактерии, способные вызвать кишечные инфекции. Отдельного внимания заслуживают трещины на посуде с цветными узорами. Декоративные краски могут содержать тяжелые металлы, такие как кадмий или свинец. При термическом повреждении покрытия ионы этих металлов могут мигрировать в пищу, особенно если речь идет о горячих или кислых блюдах. Это накопление вредных веществ крайне опасно для здоровья, так как со временем может привести к хронической интоксикации», — заметил специалист.

Помимо биологических и химических рисков, не стоит забывать о физической опасности. Трещина — это место, где напряжение материала наиболее высоко. В процессе мытья, особенно под напором горячей воды, или при резком перепаде температуры (наливание кипятка в чашку с трещиной) целостность изделия может нарушиться в любой момент.

«Острые осколки могут поранить руки, а горячие напитки — обжечь. Особенно это касается тонкого стекла и старого фарфора. Лучшее решение — сразу заменить такую посуду, особенно если это глиняные или керамические миски и тарелки для горячего. Если трещина неглубокая и расположена на внешней стороне чашки, не касаясь еды, ее можно использовать, но с осторожностью, исключая контакт с горячей водой и пищей. Однако в случае сколов на внутренней поверхности утилизация остается единственным безопасным вариантом. Правильная утилизация — это единственный способ избежать невидимых рисков, которые могут возникнуть из-за кажущейся безобидной трещины», — заключил Дорохов.

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