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Общество

Пить воду из офисного кулера оказалось опасно

Врач Матюхин: в кулерах часто находят синегнойную палочку, легионеллу и плесень
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

Многие уверены: вода из кулера — полезная альтернатива водопроводной. Но за этой чистотой нередко скрывается настоящий инкубатор инфекций. О том, почему обычная бутыль в офисе может стать угрозой для здоровья, «Газете.Ru» рассказал Андрей Матюхин, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

«Риск связан не с самой водой, а с нарушением гигиены и обслуживания прибора. Внутри кулера создается теплая и влажная среда — идеальная для размножения микроорганизмов», — объяснил он.

Бактерии и вирусы попадают в воду не из бутыли. Главные рассадники — краники и каплесборник (на них оседают стафилококк и кишечная палочка), биопленка внутри трубок (там живут колонии бактерий, включая синегнойную палочку) и воздушный фильтр (при засасывании воздуха вся пыль и бактерии летят в стакан).

«Внутри прибора темно и влажно, поэтому там активно растет плесень. Споры грибов вызывают аллергию, астму и расстройства ЖКТ — причем на ранних стадиях без запаха или привкуса», — отметил врач.

Чаще всего в кулерах находят синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa), бактерии группы кишечной палочки (индикатор фекального загрязнения) и даже легионеллу (Legionella pneumophila), которая размножается в теплой стоячей воде. На краниках и лотке живут золотистый стафилококк и дрожжевые грибы Candida.

«При контакте с грязной посудой на краны могут заноситься сальмонеллы и листерии», — уточняет инфекционист.

Для здорового взрослого случайный стакан такой воды может пройти незамеченным. Но есть категории людей, для которых некачественная вода становится прямой угрозой: люди с ослабленным иммунитетом (онкобольные, пациенты после трансплантации), маленькие дети (до 3 лет), пожилые люди (65+), беременные женщины, диабетики и люди с астмой.

Появление зеленого налета на стенках бутыли или плавающих нитей — это цианобактерии. Скользкий налет на краниках — биопленка из бактерий. Черные точки на каплесборнике — плесневые грибы.

Запах сырой земли или плесени, рыбный запах, горьковатый или «аптечный» привкус, металлический привкус — все это сигналы опасности. Если горячая вода едва теплая (ниже 70°C), это инкубатор для легионеллы.

«В большей степени риск связан с нарушением правил гигиены», — резюмирует Андрей Матюхин. При должном обслуживании (регулярная разборка, чистка трубок и замена фильтров) кулер безопасен.

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