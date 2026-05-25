Аллерголог предупредила о тяжелых последствиях грязного кондиционера в машине

Многие водители вспоминают о салонном фильтре только тогда, когда в кабине появляется неприятный запах. Однако к этому моменту система кондиционирования уже превращается в настоящую «биологическую лабораторию». Вместе с потоком воздуха в легкие водителя и пассажиров попадают споры плесени и продукты гниения, способные вызвать не только аллергию, но и тяжелые инфекции, рассказала «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Манина.

Если из дефлекторов доносится затхлый, кисловатый или «тухлый» запах — это верный признак разросшейся колонии грибков. Иногда при включении системы из нее вылетает некая «серая взвесь» — это и есть частицы плесени, попавшие в систему с улицы или размножившиеся внутри.

Среди наиболее частых «гостей» системы:

Кладоспориум и фузариум: грибки, обеспечивающие специфический запах перегноя и почвы.

Альтернария: один из самых опасных и агрессивных аллергенов.

Аспергиллус (черная плесень): ее можно увидеть на деталях кондиционера в виде черных кругов или налета. Некоторые ее виды вызывают аспергиллез — серьезное поражение органов дыхания.

Пенициллиум: вопреки мифам, он живёт не только на хлебе, но и на остатках еды, забытых в салоне. Это самый аллергенный вид плесени, особенно опасный для детей и домашних животных.

«Еда в машине может гнить и портиться, а гниение — это и есть переработка продуктов плесенью. Частицы пищи становятся субстратом для размножения микроорганизмов прямо внутри салона», — предупреждает Ирина Манина.

Для людей с хроническими заболеваниями (пневмонией, бронхитом, ХОБЛ) вдыхание спор плесени — это гарантированное ухудшение состояния. Но даже если человек считает себя здоровым, высокая концентрация грибков может спровоцировать дебют аллергии.

Часто пациенты путают реакцию на плесень с обычной простудой: кашляют неделями, не подозревая, что причина в машине. В худшем случае это может закончиться анафилаксией — состоянием, когда человек буквально задыхается, вдохнув облако спор.

«Особенно опасно, когда люди самостоятельно пытаются сменить старый фильтр. Вскрывая систему, человек выдыхает огромную концентрацию микроорганизмов, что может привести к обструкции — спазму бронхов, отеку Квинке или тяжелой крапивнице. Это ургентные состояния, требующие немедленного вызова скорой помощи», — отмечает эксперт.

Грибковая инфекция в машине может проявляться неожиданно. Например, автомобилисты, которые часто протирают салон или обслуживают технику самостоятельно, нередко сталкиваются с экземой или обострением атопического дерматита на кистях рук. Контактный путь передачи аллергенов через поверхности в машине — важный фактор риска.

Помимо этого, существует понятие общей интоксикации. Патогенные виды черной плесени выделяют токсины, которые вызывают: постоянную головную боль; слабость и быструю утомляемость; тошноту.

Особую осторожность стоит проявлять при покупке подержанных машин, переживших затопление. Если вода попала в салон, грибковая инфекция проникает глубоко в пористые материалы.

«Для людей с астмой или аллергией такие машины непригодны. Плесень забивается под обивку и коврики, в поролоновые части сидений. В этом случае требуется полная замена мягких частей салона, иначе проблемы со здоровьем неизбежны», — подчеркивает доктор.

Также важно следить за гигиеной детских автокресел. Родители часто заботятся о чистоте дома, но забывают, что ребенок в машине сидит в окружении пыли и спор, которые могут спровоцировать у малышей ларингоспазмы и крупы, ведущие к удушью.

Чтобы поездки были безопасными, врач аллерголог-иммунолог Ирина Манина рекомендует придерживаться следующих правил:

График замены: если вы не страдаете аллергией, следуйте техническому регламенту производителя. Но если у вас или ваших близких есть аллергическая предрасположенность — меняйте фильтр в два раза чаще (например, раз в полгода вместо года).

2. Тотальная чистка: замена фильтра должна сопровождаться гигиенической обработкой всего салона, включая пространство под ковриками и багажник. Пыль и грязь из багажника рано или поздно всё равно попадают в дыхательные пути водителя.

3. Специальные средства: используйте аэрозоли и пенные очистители для мягкой мебели и кондиционеров. Они помогают уничтожить грибок на открытых поверхностях.

4. Контроль испарений: следите, чтобы в салон не попадали выхлопные газы, а также пары спиртов из бачка стеклоомывателя — они крайне опасны для астматиков.

5. Пищевой режим: не оставляйте в машине остатки еды. Огрызок яблока — это идеальная среда для выращивания пенициллиума.

Обслуживание автомобиля — это не только замена масла в моторе. Салон — это пространство, где мы проводим значительную часть времени, и его состояние напрямую влияет на наш иммунитет. Помните, что плесень бывает патогенной (инфекционной), способной вызвать серьезные поражения бронхолегочного аппарата. Регулярная диагностика системы кондиционирования и чистота внутри машины — это простая, но эффективная профилактика тяжелых хронических заболеваний.

Ранее россиян предупредили об опасности сжигания мусора на участке.