Россиянам назвали веские причины не делать селфи на железной дороге

Адвокат Параскевов: селфи на железной дороге опасны не только для жизни

Железная дорога — зона повышенной опасности, но в погоне за красивым кадром, лайками и восторженными комментариями в социальных сетях люди забывают о своей собственной и общественной безопасности. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов отметил в комментарии «Газете.Ru», что законодательно предусмотрены меры для пресечения подобных необоснованных рисков.

«Все действия, создающие угрозу безопасности движения на железной дороге, такие как оставление или сбрасывание предметов (например, чемоданов) на пути, повреждение рельсов, светофоров и т.п., могут привести к нарушению графика движения поездов», — объяснил он.

Фотографирование на железнодорожных путях, на пешеходном переходе или железнодорожном переезде при запрещающем сигнале светофора, а также прыжки на железнодорожные пути также относятся к нарушениям. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к таким действиям относятся строже.

Фотография на крыше поезда, подножке либо зацеп за иные внешние конструктивные элементы поезда — еще один вид нарушений.

«Если при создании подобных фото на поезд было нанесено граффити, это также считается нарушением», — предупредил адвокат.

По словам эксперта, железная дорога — не место для фотосессий. Риск для жизни и здоровья многократно превышает желание получить эффектный кадр. Кроме того, подобные действия могут нарушать график движения поездов и создавать угрозу для других людей, а фотографирующему грозят санкции.

Ранее россиян предупредили о «безобидных» действиях в интернете, которые могут иметь последствия.