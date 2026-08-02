Россиян предупредили о «безобидных» действиях в интернете, которые могут иметь последствия

Некоторые, на первый взгляд безобидные вещи в интернете могут повлечь серьезные последствия. В комментарии «Газете.Ru» руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко перечислил действия в интернете, от которых лучше отказаться.

Первое — быстрый заработок в сети.

«Чаще всего на это ведутся подростки или люди, оказавшиеся в сложной ситуации и срочно нуждающиеся в деньгах. Такие объявления привлекают крупным вознаграждением и небольшим временем занятости. На практике доверчивые граждане оказываются втянутыми в выполнение заданий, которые могут быть связаны с деятельностью иностранных спецслужб», — объяснил он.

Второе — управление сим-боксом.

На первый взгляд безобидная деятельность, связанная с перестановкой сим-карт в специальном сим-боксе, обычно связана с пособничеством в осуществлении преступной деятельности. Лицо, которое за деньги нанимается управлять сим-боксом, как правило, не знает, чему способствует. Такая деятельность охватывается составом преступления, предусмотренным ст. 274.4 УК РФ.

Третье — юмор и мемы на «чувствительные» темы.

По словам адвоката, за последние 5 лет было принято большое количество поправок, ограничивающих оборот ранее доступного контента. То, что раньше могло свободно использоваться в качестве мемов и юмора, сейчас суды трактуют как пропаганду запрещенных веществ и идеологий. Контекст упоминания правоприменителей обычно мало волнует — даже если упоминание происходило в юмористическом и высмеивающем ключе и не являлось пропагандой.

Четвертое — публикация контента в соцсетях.

Было принято большое количество поправок, запрещающих те или иные идеологии и движения. Их распространение в сети, как правило, отягчает ситуацию. Картинки, мемы и видеофайлы с отрывками из любимых фильмов и сериалов сейчас могут подпадать под административную или уголовную ответственность. Причем не важно, когда вы их опубликовали — до или после запрета. Важно, что вы продолжаете их демонстрацию на своей странице, пусть даже закрытой.

«Идеальный вариант — в принципе отказаться от публикации фото- и видеоматериалов не личного характера на своей странице в социальных сетях», — делится эксперт.

Пятое — комментарии.

«С развитием ИИ и с переложением обязанности на владельцев соцсетей выявлять «деструктивный контент» абсолютно любой комментарий, оставленный вами в социальных сетях или в российском сегменте интернета, потенциально может быть проверен на предмет соответствия законодательству», — сказал адвокат.

Ранее адвокат объяснил, стоит ли соглашаться, если попросили быть понятым.