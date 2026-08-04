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Общество

Юрист объяснил, кто ответит за упавшее на машину дерево после урагана

Юрист Виноградов: за упавшее на машину дерево в ураган может ответить УК или ТСЖ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

При падении дерева из-за сильного ветра необходимо установить, где именно оно росло и кто отвечал за содержание территории. Это лицо потенциально может быть привлечено к ответственности за причиненный ущерб — при условии, что будет доказано ненадлежащее исполнение обязанностей, рассказал «Газете.Ru» член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Для придомовой территории многоквартирного дома таким лицом чаще всего выступает управляющая организация или ТСЖ. За деревья на муниципальной земле отвечают органы местного самоуправления либо уполномоченные коммунальные службы. Если дерево росло на частном участке, обязанности по его содержанию возлагаются на собственника земли», — объяснил он.

Наличие ответственного лица не означает автоматического возникновения обязанности возмещать ущерб. Необходимо установить причину падения дерева. Если будет доказано, что падение дерева связано с ненадлежащим исполнением обязанностей по его содержанию, ответственность за причиненный ущерб в соответствии со статьей 1064 ГК РФ может быть возложена на собственника территории либо организацию, отвечающую за ее содержание.

Нарушение обязанностей по содержанию зеленых насаждений может повлечь административную ответственность. Штрафы применяются к организациям и должностным лицам по факту падения дерева, а именно за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и своевременному выявлению аварийных насаждений, например, дерево было сухим, поврежденным, имело признаки болезни или представляло опасность для окружающих, и при этом меры по устранению потенциальной опасности приняты не были.

В случае, когда причиной падения стало чрезвычайное природное явление, которое невозможно было предвидеть или предотвратить, ответственное лицо вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные статьей 401 ГК РФ. В этом случае речь идет о ситуации, когда ущерб вызван исключительно стихией, а не ненадлежащим содержанием дерева, и у ответственного лица не было реальной возможности предотвратить последствия. Для этого могут использоваться сведения метеорологических служб, документы о состоянии дерева и другие материалы.

«Если дерево упало на автомобиль, собственнику следует зафиксировать место происшествия на фото и видео, вызвать сотрудников полиции (участкового), установить, кто отвечает за содержание территории, и провести оценку ущерба», — заявил эксперт.

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