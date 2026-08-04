Треть россиян чувствуют себя спокойнее во время езды на самокате

Около 30% россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате, а 21% восстанавливают с его помощью эмоциональное состояние. К таким выводам пришли онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и сервис Юрент в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Для 22% опрошенных поездка становится возможностью передохнуть в течение дня, а 21,2% таким способом восстанавливают эмоциональное состояние.

Каждый третий респондент признался, что потребность в переключении от задач возникает у них несколько раз в неделю, а у 28% — каждый день. Для борьбы с этим состоянием 15,8% предпочитают прокатиться на самокате, 16,6% — проводят время в тишине, еще 15,6% — выходят на прогулку.

«Потребность в переключении сообщает о том, что психике нужна пауза. Прогулка, тишина или поездка на самокате позволяют вниманию соскользнуть с внешних требований и обратиться внутрь. Насторожить должна навязчивость этого желания, когда стремление сбежать от дел возникает все чаще и уже не приносит облегчения», — комментирует психоаналитический психотерапевт, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

Наиболее часто респонденты выбирают поездку после тяжелого рабочего дня. 22% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а 15,9% — когда хотят побыть наедине с собой. После поездки 40,5% опрошенных отмечают улучшение настроения, а у 10,7% снижается уровень стресса. Основными причинами положительного эффекта респонденты называют движение (33%) и ощущение скорости (25,4%).

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