Юрист объяснил, почему не стоит кататься вдвоем на самокатах

Закон запрещает использование самоката двумя людьми одновременно. И такая поездка может обернуться штрафом от ГАИ, списанием денег сервисом аренды и даже уголовным делом при тяжелой аварии, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов.

По словам эксперта, самокаты — это обычный транспорт для коротких поездок, но за последние годы правила их использования заметно ужесточили. «Многие пользователи по привычке относятся к электросамокату как к удобной игрушке. Но с 2023 года средства индивидуальной мобильности получили отдельное регулирование в ПДД, и за нарушения уже предусмотрена ответственность», — объяснил Параскевов.

ПДД запрещают перевозить пассажиров на средстве индивидуальной мобильности, если конструкция самоката для этого не предназначена. Большинство прокатных моделей рассчитаны на одного человека, поэтому поездка вдвоем нарушает правила.

За это по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ могут назначить штраф 800 рублей. Если человек управлял самокатом в состоянии опьянения или пострадавший из-за наезда самокатчика получил легкие травмы, виновнику грозит штраф от тысячи до тысячи пятисот рублей, отметил специалист.

Если же травмы пострадавшего серьезные или человек скончался, что водитель самоката несет ответственность по ст. 268 УК РФ — нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. При этом риск ответственности возникает и у второго, незаконно находившегося на самокате человека. «При гибели двух и более лиц суд может назначить лишение свободы на срок до семи лет», — продолжил Параскевов.

Эксперт подчеркнул, что у кикшерингов свои штрафы и они значительно выше государственных. Например, у известного столичного сервиса проката самокатов поездка на одном самокате более чем одного человека стоит пять тысяч рублей. В Москве за такое нарушение сервис указывает штраф 100 тысяч рублей. Такая же сумма предусмотрена за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Есть и другие санкции, например, 500 рублей за отдельные нарушения парковки, тысяча рублей за пересечение пешеходного перехода без спешивания, от 30 до 50 тысяч рублей при вреде здоровью третьих лиц по вине пользователя. Если пострадавший погиб, сумма у сервиса проката доходит до 100 тысяч рублей.

По словам Параскевова, сервис может списать деньги с карты, привязанной к приложению. Если суммы на карте не хватает, списание могут проводить частями по мере поступления средств.

Юрист добавил, что сервисы узнают о нарушениях разными способами. Жалобу может отправить другой пользователь. Обычно для проверки просят указать дату, время, место поездки и приложить фото или видео.

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