Эксперты назвали главный риск для российских продавцов импорта

Российским продавцам импорта теперь приходится конкурировать не только с локальными селлерами, но и с прямыми заказами из-за рубежа. Как сообщили «Газете.Ru» аналитики Точка Банка, 22% покупателей уйдут к иностранным продавцам, если привычные товары подорожают на 15–25%.

Согласно опросу более тысячи россиян, 74% покупателей импортных товаров по-прежнему выбирают локальных посредников, при этом 60% продаж приходится на российские маркетплейсы. Они остаются главным каналом для повседневных покупок: 75–80% людей заказывают через них товары для дома, одежду и недорогую косметику.

В премиальных и люксовых категориях ситуация иная: только 50–60% готовы покупать премиум на российских маркетплейсах, а люкс — менее 50%. Здесь покупатели чаще обращаются к офлайн-магазинам брендов, байерам и зарубежным площадкам.

По данным CDEK.Shopping, за первое полугодие 2026 года оборот товаров категории люкс вырос на 65%, а число заказов увеличилось вдвое. Средний чек снизился на 22,4% — люкс становится доступнее. В топ-5 брендов вошли Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Burberry и Saint Laurent.

Главные опасения покупателей при заказах из-за границы — подделки (48%), сложности с возвратом (44%) и несоответствие размера или качества (44%). Это дает российским продавцам преимущество: 49% покупателей хотели бы более низких цен, но готовы переплачивать за уверенность в подлинности, быструю доставку, простой возврат и персональную консультацию.

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