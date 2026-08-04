Россиян предупредили, что их удивит начало осени

В этом сезоне во многих российских регионах сентябрь покажется продолжением лета. Не будет ощущаться осеннего похолодания, что в целом будет напоминать непрекращающееся бабье лето, но с осадками, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.

Он напомнил, что начало августа во многих субъектах страны отметилось волной внезапной жары, но добавил, что вторая часть месяца будет сильно отличаться. По словам эколога, высокую температуру сменят дожди, сильный ветер, грозы, которые с собой принесут атлантические циклоны. Начало осени также отличится частыми сменами погоды, но в целом она будет больше напоминать летнюю, добавил Хитев.

«Начало осени тоже может удивить. Сентябрь во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается», — отметил ученый.

Он предупредил, что предстоящей осенью самым нестабильным по погоде месяцем станет октябрь. Так, теплая погода будет резко сменяться вторжениями холодного воздуха, а затем – ночными заморозками, заключил эксперт.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей Центральной России на этой неделе ждет последняя волна жаркой погоды нынешним летом. Так, в четверг, 6 августа, несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, воздух прогреется до +28…+31 °C. В пятницу столбики термометров вновь достигнут отметки +30 °C. А уже в субботу через центральный регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет «водопад дождей», предупредил синоптик.

Ранее синоптик сообщила, в каких регионах России ожидается жара до +36 градусов.