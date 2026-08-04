Единственный в России производитель фунчозы попал под наблюдение

Арбитражный суд Омской области ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Вито», являющейся единственным в России производителем лапши фунчоза. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Омской области.

«Введение наблюдения», — говорится в материале по итогам судебного заседания от 4 августа.

Процедура наблюдения представляет собой начальный этап банкротства компании, цель которого — сохранить имущество должника, проверить его деньги и составить список долгов перед людьми или фирмами.

Иск с требованием признать компанию банкротом подала компания «Паллет-Омск». Она требует взыскать с «Вито» сумму 2,3 млн рублей.

«Вито» зарегистрирована в Омске в марте 2017 года. Компания начала выпускать фунчозу в 2020 году и стала первым российским производителем, наладившим серийный выпуск этого продукта. В августе 2025 года она, планировала увеличить производство продукции с 150 тонн до 210 тонн в месяц, что соответствует 40%. Тогда на продукцию «Вито» на российском рынке приходилось 20-25%. Остальная аналогичная продукция поставлялась из-за рубежа, преимущественно из азиатских стран.

Ранее в России впервые утвердили ГОСТ на фунчозу.