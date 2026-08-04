Жители Казани пожаловались на бездомных, поселившихся на помойке

В Казани бездомные поселились на контейнерной площадке для мусора

В Казани на контейнерной площадке для мусора, расположенной на Волгоградской улице, поселились бездомные. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Согласно информации источника, бездомные полностью оккупировали контейнерную площадку, которая находится на границах домов под номерами 17, 19, 23 и 25. Там они оборудовали себе «квартиру». В своем жилище бомжи установили кровать, небольшой стол и даже шкаф.

Жители Казани пожаловались, что бездомные выталкивают мусорные контейнеры с площадки, поскольку они мешают им там жить. Кроме того, бомжи пытаются координировать действия жильцов, указывая им, где именно можно выбрасывать мусор, а где нет.

Казанцы также отметили, что впервые на этой помойке бездомные поселились еще зимой. Тогда сотрудники УК «ПЖКХ» перестали вывозить мусор, в результате чего гора из отходов достигла нескольких метров.

В мае жители домов в центральном районе Казани рядом с театром Камала пожаловались на гигантских крыс и тараканов. По словам местных, паразиты и грызуны проникали в жилые здания через вентиляционные шахты и щели в полах, а попытки справиться с этим нашествием самостоятельно приводили лишь к ухудшению ситуации.

Ранее стало известно, что мужчина не спал 10 дней из-за ос, захвативших его дом.