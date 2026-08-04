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Общество

Мужчина не спал 10 дней из-за ос, захвативших его дом

Daily Star: шотландец пожаловался на рой ос, поселившихся в его доме
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Житель шотландского Гринока утверждает, что не спал 10 дней и был вынужден покинуть собственную квартиру после того, как ее заполнили тысячи ос, регулярно жалящих его и домашних животных, пишет Daily Star.

Крейг Макдональд рассказал, что насекомые появились около двух недель назад и теперь полностью захватили его дом. По словам мужчины, осы проникали внутрь через трещины в потолке из большого гнезда, расположенного на крыше дома.

«Я уже больше десяти дней нормально не сплю. Мы постоянно получаем укусы. Это просто ужасно», — рассказал Макдональд.

По словам арендатора, он неоднократно обращался в жилищную ассоциацию Oak Tree Housing. Сначала, как утверждает мужчина, ему сказали, что в это время года осиного гнезда быть не может. Позже на место прибыла служба по борьбе с вредителями, однако обработка не помогла.

Крейг опасается, что ему придется полностью съехать из квартиры, пока проблему не устранят. Он также переживает за своих питомцев, которые продолжают подвергаться нападениям насекомых.

«Мы осведомлены о проблеме, поднятой Макдональдом, и работаем с ним напрямую, чтобы как можно скорее решить этот вопрос. Поскольку речь идет о частном случае, мы не можем комментировать подробности», — заявили в организации.

Ранее мужчина выпустил рой пчел на АЗС, чтобы узнать, найдут ли они путь домой.

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