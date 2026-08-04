Пожилой мужчина три недели ездил по России, чтобы отдать мошенникам свои 12 млн рублей

Житель Смоленской области, находясь под давлением мошенников, отдал им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

64-летний житель Десногорска общался с неизвестными три недели. Аферисты убедили его в том, что кто-то пытается получить доступ к его сбережениям. Чтобы обезопасить их, он согласился следовать инструкциям.

В результате мошенники заставили его поехать в Вязьму, Москву и Московскую область, чтобы встречаться с курьерами и передавать им средства. Еще одному доставщику он отдал деньги в родном городе.

Всего таким образом у него выманили 12 миллионов рублей. Поняв, что его обманули, россиянин обратился в полицию.

«Мужчина пояснил, что знал о действиях мошенников из различных источников, с ним проведена дополнительная профилактическая беседа», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего сотрудники МВД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Смоленска отдала мошенникам 11 млн рублей, в надежде сохранить деньги.