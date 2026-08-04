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Общество

Пожилой мужчина три недели ездил по России, чтобы отдать мошенникам свои 12 млн рублей

В Смоленской области мужчина отдал мошенникам 12 млн рублей
I am from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Житель Смоленской области, находясь под давлением мошенников, отдал им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

64-летний житель Десногорска общался с неизвестными три недели. Аферисты убедили его в том, что кто-то пытается получить доступ к его сбережениям. Чтобы обезопасить их, он согласился следовать инструкциям.

В результате мошенники заставили его поехать в Вязьму, Москву и Московскую область, чтобы встречаться с курьерами и передавать им средства. Еще одному доставщику он отдал деньги в родном городе.

Всего таким образом у него выманили 12 миллионов рублей. Поняв, что его обманули, россиянин обратился в полицию.

«Мужчина пояснил, что знал о действиях мошенников из различных источников, с ним проведена дополнительная профилактическая беседа», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего сотрудники МВД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Смоленска отдала мошенникам 11 млн рублей, в надежде сохранить деньги.

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