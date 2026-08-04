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Общество

Сирия возобновит прямые авиарейсы в Россию

Syrian Airlines объявила о возобновлении с 16 августа полетов в Москву
Omar Sanadiki/Reuters

Сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновляет полеты из Дамаска в Москву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее странице в X.

Уточняется, что авиасообщение между двумя странами возобновится с 16 августа.

В сирийской авиакомпании уточнили, что забронировать билеты можно на официальном сайте или в мобильном приложении авиаперевозчика.

В свою очередь Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии на своей странице в X пояснило, что речь идет о возобновлении регулярных прямых рейсов между Дамаском и Москвой. В ведомстве добавили, что этот шаг предпринят в рамках усилий по налаживанию авиасообщения с Российской Федерацией.

Напомним, что прямое авиасообщение между сирийской и российской столицами было приостановлено в декабре 2024 года из-за сложной внутриполитической ситуации в арабской республике и временного закрытия международного аэропорта Дамаска.

До этого Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение после пятимесячного перерыва. Самолет национальной авиакомпании Ирака Iraqi Airways («Иракские авиалинии») 4 августа осуществил первый рейс в московский аэропорт Внуково.

Отмечается, что перевозчик планирует выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.

Ранее сообщалось, что Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения.

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