Россия возобновила прямое авиасообщение с ближневосточной страной

Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение после пятимесячного перерыва

Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение после пятимесячного перерыва из-за конфликта США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.

Самолет национальной авиакомпании Ирака Iraqi Airways («Иракские авиалинии») 4 августа осуществил первый рейс в московский аэропорт Внуково, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что перевозчик планирует выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.

В Iraqi Airways заявили, что возобновление полетов стало ответом на растущий спрос на прямые рейсы между столицами двух стран.

Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран, уточнил Минтранс.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее сообщалось, что Россия и Мексика ищут возможность возобновить авиасообщение.