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Общество

Компания мужчин изнасиловала пожилую женщину прямо на рыночной площади

В Германии мужчины надругались над женщиной на рыночной площади
Shutterstock/FOTODOM

В Германии 63-летняя женщина оказалась в больнице после изнасилования в публичном месте. Об этом сообщает Bild.de.

Инцидент произошел в городе Оффенбах, Гессен. Компания из трех мужчин надругалась над пожилой женщиной на рыночной площади ночью, после чего бросила на месте и скрылась.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавшую на остановке общественного транспорта. Женщина попала в больницу, ей оказали всю необходимую помощь и взяли образцы ДНК.

Сотрудники правоохранительных органов тем временем осмотрели место преступления, а также ознакомились с записями с камер видеонаблюдения.

На следующий день они арестовали троих подозреваемых в возрасте 38, 48 и 49 лет. Выяснилось, что они были знакомы с женщиной и до произошедшего выпивали вместе. Как и у пострадавшей, у них нет постоянного места жительства.

Всех троих отправили в разные тюрьмы Гессена, чтобы они не могли договориться об том, какие показания будут давать. Сейчас полиция ищет очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что компания мужчин затолкала женщину в машину и жестоко изнасиловала.

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