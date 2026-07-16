Компания мужчин затолкала женщину в машину и жестоко изнасиловала

В Индии мужчины изнасиловали женщину недалеко от храма

Женщина из Индии подверглась групповому изнасилованию недалеко от храма. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. 29-летнюю пострадавшую трое мужчин силой посадили в такси и увезли. Затем они по очереди надругались над ней в безлюдном месте и около часа ночи бросили на улице, скрывшись с места.

Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о ситуации семье и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о групповом изнасиловании.

После этого женщину отправили в больницу для осмотра. Однако, как утверждает пострадавшая, ей пришлось ждать обследования почти семь часов. Медики приняли ее только после того, как она обратилась к администрации округа.

При этом женщину сопровождали полицейские, но они не смогли обеспечить «ускорение» осмотра.

Правоохранители задержали одного из насильников, остальных ищут.

Ранее сообщалось, что компания мужчин напоила школьницу и изнасиловала около храма.