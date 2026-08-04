Психолог объяснила, почему незамужние сотрудницы чаще сталкиваются с выгоранием

Незамужние сотрудница чаще сталкиваются с дополнительной нагрузкой на работе, чем замужние. В результате это может привести к развитию профессионального выгорания. Об этом РИАМО рассказала клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Профессиональное выгорание — это коварный процесс, который очень сложно отловить на ранней стадии. Чаще всего люди замечают за собой лишь подавленное настроение, апатию, потерю интереса к жизни, снижение либидо и пессимистичный взгляд в будущее, но крайне редко соотносят эти симптомы именно с профессией», — объяснила специалист.

По ее словам, одной из главных причин этого состояния становится синдром «свободной коллеги», основанный на патриархальных установках. Зачастую работодатели подсознательно относятся к замужним сотрудницам более бережно, поскольку считают, что такие женщины имеют семейные обязательства и более защищенные личные границы. В итоге им реже предлагают неоплачиваемые переработки и работу в выходные дни.

В то же время незамужние сотрудницы, как утверждает психолог, чаще воспринимаются как более зависимые от работы и менее защищенные. На фоне этого на них нередко перекладывают дополнительную нагрузку.

Кроме того, руководители, которые состоят в браке, также могут переносить собственный семейный опыт на подчиненных. В результате одинокие сотрудницы чаще оказываются в группе риска по развитию тяжелого профессионального выгорания.

Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова до этого рассказала «Газете.Ru», что вносить в локальные акты работодателя запрет на романы на работе – незаконно. По ее словам, каждый имеет право строить свою личную жизнь по своему усмотрению.

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