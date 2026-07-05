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Пассажирский самолет случайно сел на строящуюся взлетную полосу в Махачкале

В Махачкале Airbus S7 по ошибке сел на строящуюся ВПП
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет Airbus, летевший из Новосибирска, по ошибке сел на строящуюся взлетно посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Махачкалы. Об этом пишет Telegram-канал «Авиамоторщина».

«Самолет S7 Airlines по ошибке приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы», — говорится в сообщении.

При выполнении визуального захода командир воздушного судна принял строящуюся ВПП-32 за действующую и выполнил посадку, которая прошла благополучно.

После приземления самолет самостоятельно освободил полосу и смог вырулить на стоянку, следуя за машиной сопровождения.

3 июля сообщалось, что лобовое стекло треснуло в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Москву.

Предварительно, внешний слой одной из секций лобового стекла в кабине пилотов самолета покрылся сеткой трещин. В связи с этим командир экипажа принял решение развернуть борт. Несмотря на ЧП, самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Ранее самолет столкнулся с беспилотником над Нью-Йорком.

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