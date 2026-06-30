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Общество

Самолет столкнулся с беспилотником над Нью-Йорком

Sky News: в небе над Нью-Йорком пассажирский самолет столкнулся с беспилотником
Shutterstock

Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотным летательным аппаратом в небе над Нью-Йорком. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел утром 29 июня. При заходе на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди с кабиной воздушного судна столкнулся дрон. Пилоты в срочном порядке оповестили диспетчера о случившемся. Лайнер успешно приземлился в авиагавани назначения.

В публикации также говорится, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование по факту произошедшего. В авиакомпании JetBlue заявили, что воздушное судно не получило повреждений, пассажиры не пострадали.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании TUI, летевший из Дублина, внезапно задел хвостом взлетно-посадочную полосу во время приземления в аэропорту Майорки, воздушное судно получило повреждения.

Ранее сообщалось, что в США едва не столкнулись два пассажирских самолета.

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