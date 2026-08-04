В США начнут производить туалетную бумагу из листьев

WSJ: производитель туалетной бумаги в США будет делать ее из листьев

В США производитель туалетной бумаги и бумажных полотенец Kimberly-Clark решил заменить древесное волокно на листья пустынного растения геспералоэ, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Предполагается, что новый материал сделает продукцию прочнее и мягче, а производство станет дешевле и экологичнее.

В материале поясняется, что компания уже 20 лет ищет альтернативу деревьям при производстве бумаги. Во время поисков она перебрала уже 70 вариантов — от пшеничной соломы до куриных перьев и водорослей. На геспералоэ выбор пал совершенно случайно после того, как исследователи обнаружили в Аризоне заброшенную плантацию с ними. Растениям удалось выжить там без особого ухода. Обычно это растение можно встретить можно встретить в регионах Мексики и американского Юго-Запада.

Компания называет усилия и коммерциализацию своей находки «лунной миссией» и надеется после долгих исследований полностью отказаться от древесины и заменить ее листьями растения.

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