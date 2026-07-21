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Мужчина 30 секунд продержал на голове 195 рулонов туалетной бумаги и установил рекорд

Американец 30 секунд держал на голове 195 рулонов туалетной бумаги ради рекорда
Guinness World Records

Американец Дэвид Раш попал в Книгу рекордов Гиннесса, сумев удержать на голове 195 рулонов туалетной бумаги в течение 30 секунд, пишет UPI.

Впервые он установил рекорд по балансировке рулонов туалетной бумаги еще в 2021 году, удержав на голове 101 рулон. Позже другой рекордсмен улучшил этот результат до 152 рулонов, после чего Раш решил вернуть себе титул.

По его словам, первая попытка оказалась неудачной из-за волнения. Мужчина объяснил, что даже небольшая дрожь в теле заставляет всю конструкцию терять устойчивость и разрушаться.

Во второй попытке американцу удалось выстроить на голове башню из 195 рулонов и удерживать ее в течение необходимых по правилам 30 секунд, официально вернув себе мировой рекорд.

«Вернуть этот титул было здорово. Но всегда есть куда расти», — прокомментировал Дэвид после подтверждения достижения.

Ранее пара попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд.

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