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Общество

Трансплантолог рассказал, начнут ли печатать органы на принтере

Трансплантолог Готье: до печати человеческих органов на биопринтере еще далеко
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Современные технологии позволяют использовать биопринтер для создания твердых структур человеческого организма, например костей, однако до печати органов еще далеко. Об этом заявил главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Я думаю, что этот путь (печати органов. — Прим. Ред.) пока для нас не очень близкий», — сказал специалист.

По словам Готье, напечатать сложные органы, такие как почка или печень, пока достаточно проблематично из-за особенностей жизнедеятельности клеток, их воспроизведения, обмена веществ и размножения. Специалист отметил, что биопечать органов является перспективным направлением, однако технология не достигла практического совершенства.

До этого в Кемерове нейрохирурги провели операцию девочке с доброкачественной костной кистой в головном мозге. Они удалили образование в пределах здоровых тканей, после этого пораженный участок восстановили с помощью пластины. Имплант, отпечатанный на 3D-принтере, полностью повторил форму пораженной кости. Его отпечатали в Москве специально для пациентки.

Ранее напечатанный на 3D-принтере фрагмент печени пересадили мыши.

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